HOME NEWS NASIONAL

Papua Barat Diguncang Gempa Bumi Dua Kali, Kekuatan di Atas Skala 4 Magnitudo

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |03:01 WIB
Papua Barat Diguncang Gempa Bumi Dua Kali, Kekuatan di Atas Skala 4 Magnitudo
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa di tengah malam, mengguncang Papua Barat tepatnya di Tenggara Kaimana dalam waktu dua kali. Gempa yang terjadi pada pukul 01.28 dan 01.34 WIB itu terjadi dalam skala magnitudo di atas 4.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa tersebut terjadi dua kali dengan rentang jarak radius yang tidak jauh. Gempa pertama terjadi di 28 Kilometer (KM) Tenggara Kaimana, Papua Barat. Sedangkan yang kedua, gempa gempa terjadi kembali pada 33 KM Tenggara Kaimana.

"Gempa pertama terjadi dengan skala 4.3 Magnitudo. Sedangkan yang kedua, gempa terjadi kembali dengan kekuatan skala 4.4 magnitudo," ujar BMKG dari laman resminya, Selasa (9/1/2024).

Kedua gempa yang terjadi dalam rentang selisih waktu enam menit tersebut, berada di kedalaman 10 KM. Sampai saat ini, BMKG belum menyampaikan apakah kedua gempa tersebut dapat berimbas pada potensi ancaman tsunami.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bumi gempa
Telusuri berita news lainnya
