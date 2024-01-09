Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Ganjar Diapresiasi Atas Penampilan Debat Ketiga Pilpres Oleh Para Pemuda

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |03:13 WIB
Kala Ganjar Diapresiasi Atas Penampilan Debat Ketiga Pilpres Oleh Para Pemuda
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dalam Debat Ketiga Pilpres 2024 menuai pujian dari sejumlah kalangan, terkhususnya oleh para pemuda. Pujian itu nampak saat Ganjar menghadiri acara DEMOKR(E)ASI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Pujian itu diberikan saat Ganjar memasuki venue acara di Gedung Serbaguna GBK. Para peserta yang hadir pun nampak lanvsung memberi sambutan hangat oleh capres yang didukung oleh Partai Perindo itu.

Setelah menaiki panggung, Ganjar pun diberi pujian oleh pembawa acara yakni Fico Fachriza. Komika berumur 29 tahun itu menilai aura mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu cerah setelah menjakani Debat Ketiga Pilpres 2024.

"Auranya cerah sekali setelah semalam menjadi MVP di dalam debat capres Pak Ganjar," kata Fico sambil diikuti riub tepuk tangan penonton.

Sementara itu, Co-Founder Bijak Memilih Abigail Limuria mengapresiasi penampilan Ganjar di dalam Debat Ketiga Pilpres, Minggu (8/1/2024) malam. Hal itu disampaikan Abigail langsung kepada Ganjar saat hendak memberi pertanyaan.

"Jadi kemarin aku sama Afu kan dari Bijak Memilih kita nobar bareng dan menurut kami memang performance-nya (Ganjar) much better, jadi pengen kasih komentar itu," terang Abigail.

(Khafid Mardiyansyah)

      
