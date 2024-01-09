Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bila Terpilih Jadi Presiden, Praktisi Kebijakan Publik Sarankan Fokus 100 Hari Pertama Kabinet Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |03:15 WIB
Bila Terpilih Jadi Presiden, Praktisi Kebijakan Publik Sarankan Fokus 100 Hari Pertama Kabinet Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Pakar dan Praktisi Kebijakan Publik, Yanuar Nugroho memberi saran fokus kinerja 100 hari pertama kepada Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, bila terpilih menjadi Presiden ke-8 RI.

Yanuar berharap Ganjar dapat memanfaatkan riset dan teknologi dalam setiap kebijakannya. Ia juga berharap, Ganjar dapat memberikan insentif fiskal.

"Kemudian kita perlu evaluasi subsidi bahan bakar fosil, karena subsidi itu membuat kita jadi males ya, Mas, karena merasa harganya murah, padahal mahal," kata Yanuar dalam acara DEMOKR(E)ASI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Selanjutnya, Yanuar berharap kepada Ganjar agar dapat membuat kebijakan standar emisi. "Itu tiga hal mendesak menurut saya, Mas, mungkin 100 hari pertama nanti perlu dilakukan," terang Yanuar.

Untuk kerja jangka menengah dan panjang, ia berharap Ganjar bisa membuat skema perdagangan karbon dan pengenaan pajak karbon. Ia pun berharap Ganjar dapat menerapkan Sin Tax pada sejumlah produk.

"Tadi Mas Ganjar didepan sudah katakan, jadi konsumen bertanggung jawab. Ada istilah Sin Tax, pajak yang sebenarnya merugikan, selain rokok, itu ada gula, garam. Anda tahu, BPJS menanggung berapa triliun untuk penyakit itu. Ke depan pelan-pelan bekerja, ini ga bisa mendadak tetapi perlu ada roadmap," terang Yanuar.

"Kemudian pengadaan hijau. Jadi nanti misalnya di rapat kabinet. Mas Ganjar pastikan bahwa K/L pemda itu kalau beli bahan atau belanja itu produk lokal atau hijau. Saya kira itu penting," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
