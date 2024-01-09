Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gatot Eddy Minta Masyarakat Perhatikan 3 Aspek Ini Sebelum Menentukan Pilihan di Pilpres 2024

Joe Hartoyo , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |03:52 WIB
Gatot Eddy Minta Masyarakat Perhatikan 3 Aspek Ini Sebelum Menentukan Pilihan di Pilpres 2024
A
A
A

KEBUMEN - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Komjen (purn) Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono menjelaskan kepada masyarakat tiga aspek yang harus diperhatikan sebelum mencoblos di Pilpres 2024.

"Ketika memilih pemimpin nanti, pastikan untuk memperhatikan tiga aspek ini; personality, track record, dan integritas dan tentu saja dari ketiga kriteria tersebut, pasangan Ganjar-Mahfud adalah yang terbaik," katanya.

Ia melanjutkan Ganjar-Mahfud memiliki komitmen tinggi untuk menjaga dan melestarikan budaya Nusantara, sebagaimana tercantum dalam visi-misi 1.4, tentang budaya maju dan sportif.

Dalam visi-misi ini, pasangan Ganjar-Mahfud mengarahkan pelestarian budaya untuk mengabdi pada rakyat, mengikis feodalisme, dan mengedepankan persatuan nasional dalam kerangka bhinneka tunggal ika dan ini yang menjadi kepribadian nasional.

Pagelaran Wayang Ki Eko Suwaryo dan Umbul doa kemenangan Ganjar-Mahfud, dihadiri Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Komjen (purn) Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.si di Kebumen, Jawa Tengah, Senin malam (8/1/2023).

Halaman:
1 2
      
