Wapres Ma'ruf Dukung Forum Kiai Kampung: Jembatan Umat dan Pemerintah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendukung terbentuknya forum Mujadalah Kiai Kampung sebagai wadah aspirasi para kiai atau ulama dalam menyuarakan suara masyarakat di desa-desa.

Pasalnya, menurut Wapres, berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti; kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, memiliki korelasi yang erat dengan urusan syariat Islam dan kenegaraan. Hal itu diungkapkan Wapres saat menerima audiensi Pengurus Mujadalah Kiai Kampung di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat kemarin.

“Menurut fiqih, masalah yang dihadapi masyarakat itu fardhu kifayah [kewajiban kolektif], dimana diantara fardhu kifayah itu, yaitu menghilangkan “dharar” (bahaya) atau permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia yang memiliki kehormatan, baik untuk muslim maupun non muslim,” kata Wapres dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/1/2024).

Oleh sebab itu, lanjut Wapres, tepat apabila para kiai kampung turut menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah, khususnya melalui forum Mujadalah Kiai Kampung. Karena memang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara umum merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Orang miskin, orang terlantar, dan sebagainya ini memang menjadi tanggungjawab negara,” tegasnya.

Lebih dari itu, pada kesempatan ini Wapres juga mengharapkan forum Mujadalah Kiai Kampung terus menyuarakan gerakan keberpihakan dalam rangka membangun masyarakat kecil.