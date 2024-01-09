Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |08:23 WIB
4 Fakta Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara
Rafael Alun usai divonis 14 tahun penjara (foto: MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 8 Januari 2024. Berikut fakta-faktanya:


1. Hukuman

Majelis Hakim yang dipimpin Suparman Nyompa, memvonis Rafael Alun dengan hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan badan.

Hukuman tersebut sama dengan yang dituntut Jaksa terkait lamanya masa tahanan. Terdapat perbedaan di jumlah denda. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut jumlah denda Rp1 miliar subsider enam bulan.


2. Bayar Uang Pengganti

Selain kurungan badan, hakim juga menghukum Rafael Alun untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar lebih. Apabila dalam waktu yang ditentukan uang pengganti itu tidak dibayarkan maka Jaksa KPK akan merampas harta benda Rafael untuk dilelang dan diserahkan kepada negara.

Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi maka pidana tambahan itu akan diganti dengan hukuman penjara 3 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178122//mobil_hyundai_palisade-UN13_large.jpg
KPK Sita Mobil Hyundai Palisade dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178086//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-kgM8_large.jpg
Kasus Korupsi Dana Operasional Papua, KPK Dalami Jejak Uang Rp1,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178006//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nL6X_large.jpg
Respons KPK Terkait Permintaan Mahfud MD Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177959//kpk-X7h5_large.jpg
KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Terkait Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872//yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177519//kpk-oIj5_large.jpg
KPK Periksa Pejabat BPK, Terkait Kasus Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement