INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari ke-43 Kampanye, Ganjar Kunjungi Cilacap dan Banyumas, Mahfud Bertemu Relawan di Yogyakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |09:18 WIB
Hari ke-43 Kampanye, Ganjar Kunjungi Cilacap dan Banyumas, Mahfud Bertemu Relawan di Yogyakarta
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik ke Jawa Tengah pada hari ke 43 Kampanye Pilpres 2024, Selasa (9/1/2024).

Hari ini, Ganjar akan mengawali aktivitasnya di Kabupaten Cilacap. Dari jadwal yang diterima MPI, Ganjar dijadwalkan tiba di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, Jawa Tengah pada sekitar pukul 09.00 WIB.

Kedatangan Ganjar di Cilacap akan disambut Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat beserta perwakilan partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud yakni, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Setibanya di Bandara Tunggul Wulung, Ganjar beserta rombongan langsung menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ihya Ulumuddin di Desa Platar, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

Pada pukul 10.25 WIB, Ganjar dijadwalkan bertemu para nelayan dan relawan di Kantor HNSI Cilacap, Jalan Lingkar Selatan Nomor 20 Karangmulia, Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan.

Dari Kantor HNSI, Ganjar bertolak menuju Restoran D’ Pillars di Jalan Brigjen Katamso, Cilacap untuk bertemu jajaran Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud, Caleg Partai Koalisi, dan Relawan pada pukul 11.20 WIB.

Selanjutnya, Ganjar akan menggelar pertemuan dengan kalangan Gen Z, Milenial, dan Influencer di Fourtrees Coffee & Crew di Jalan Jawa Nomor 15, Macangaeng, Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah pada pukul 12.30 WIB.

