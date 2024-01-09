Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Seru Ganjar Pranowo Layani Berondongan Pertanyaan Anak Muda di Acara Demokr(e)asi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:24 WIB
Momen Seru Ganjar Pranowo Layani Berondongan Pertanyaan Anak Muda di Acara Demokr(e)asi
Ganjar Pranowo di acara Demokr(e)asi. (Foto: TKN Ganjar Pranowo-Mahfud MD)
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo langsung meladeni debat dengan ratusan anak muda di acara Demokr(e)asi pada Senin 8 Januari 2024 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta. Ganjar sebelumnya tampil impresif dalam debat ketiga capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Satu persatu anak-anak muda itu memberikan pertanyaan, kritikan, masukan hingga curhatan ke Ganjar. Ada moment Ganjar tampil sendiri menyampaikan visi misi, menjawab pertanyaan panelis hingga harus berhadapan satu persatu dengan anak muda di atas panggung seperti debat Capres yang ia ikuti.

"Wah sudah seperti debat capres tadi malam ini. Semalam nonton kan? Gimana, seru tidak?," tanya Ganjar.

"Seru pak, penampilan bapak tadi malam keren sekali. Bapak man of the match. Mau dong bombernya," pekik anak-anak muda yang ada di sana.

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement