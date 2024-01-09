Momen Seru Ganjar Pranowo Layani Berondongan Pertanyaan Anak Muda di Acara Demokr(e)asi

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo langsung meladeni debat dengan ratusan anak muda di acara Demokr(e)asi pada Senin 8 Januari 2024 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta. Ganjar sebelumnya tampil impresif dalam debat ketiga capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Satu persatu anak-anak muda itu memberikan pertanyaan, kritikan, masukan hingga curhatan ke Ganjar. Ada moment Ganjar tampil sendiri menyampaikan visi misi, menjawab pertanyaan panelis hingga harus berhadapan satu persatu dengan anak muda di atas panggung seperti debat Capres yang ia ikuti.

"Wah sudah seperti debat capres tadi malam ini. Semalam nonton kan? Gimana, seru tidak?," tanya Ganjar.

"Seru pak, penampilan bapak tadi malam keren sekali. Bapak man of the match. Mau dong bombernya," pekik anak-anak muda yang ada di sana.

