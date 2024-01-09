Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rapat Persiapan HUT Ke-79 RI Digelar di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |14:26 WIB
Rapat Persiapan HUT Ke-79 RI Digelar di IKN
Sekretaris Kemensetneg Setya Utama (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan bahwa Istana Kepresidenan telah menggelar rapat dengan semua kementerian, lembaga dan TNI serta Polri mengenai persiapan HUT ke 79 Republik Indonesia.

Setya mengungkapkan bahwa penyelenggaraan HUT ke-79 RI akan dilangsungkan di ibu kota Nusantara (IKN).

"Tadi kami bicarakan sudah mulai masuk ke detail detailnya dan kami berkomitmen untuk melakukan semua rangkaian bulan kemerdekaan yang biasanya ada di Jakarta, jadi di IKN," kata Setya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Setya mengatakan bahwa karena ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan agar penyelenggara HUT ke-79 RI di IKN terselenggara dengan baik, maka perlu persiapan. Persiapan itu, katanya, harus dilakukan mulai saat ini.

"Kita punya waktu 8 bulan dan seperti biasanya memang di Jakarta pun di Istana Negara Jakarta pun kita lakukan persiapan jauh jauh hari. Nah untuk di IKN kita harus mulai dari Januari ini," kata Setya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Presiden yang juga selalu Ketua Panitia HUT ke 79 RI Heru Budi Hartono mengatakan bahwa penyelenggaraan di IKN akan dimulai dari 1 Agustus hingga 18 Agustus 2024, termasuk di dalamnya upacara pada tanggal 17, Agustus.

"Sudah kita bahas dan tadi saya minta per bidang ada bidang komunikasi, bidang upacara, bidang sarana prasarana infrastruktur untuk segera mereka bidang bidang itu merapatkan, membahas sesuai dengan bidangnya. Dan tentunya membahas terkini yang disesuaikan kondisi IKN pada saat nanti bulan Agustus," kata Heru.

Heru juga meminta kepada BPIP untuk menyiapkan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) agar dapat dibentuk dan berlatih sebelum mendekati bulan Agustus.

"Saya minta kepada BPIP terkait dengan Paskibra yang biasanya itu baru terbentuk itu sekitar bulan Mei, saya minta lebih cepat lagi termasuk juga pasukan inti sudah mulai dibentuk dari TNI kalau bisa dari Maret sudah mulai ada. Sehingga latihannya sudah sedini mungkin. Yang pertema mungkin latihannya ada di Jakarta, dibuat simulasi mirip seperti di IKN dan lanjut nanti persiapan persiapannya di bulan Juni, Juli dan Agustus," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
