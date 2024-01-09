Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Tanya Jawab MEF, Ganjar Berharap Prabowo Sampaikan Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |14:35 WIB
Soal Tanya Jawab MEF, Ganjar Berharap Prabowo Sampaikan Ini
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

CILACAP - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mengungkapkan harapannya agar Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto memberikan jawaban yang tegas perihal capaian Minimum Esensial Force (MEF).

Hal tersebut ia jelaskan terkait Prabowo Subianto yang menolak menjawab data MEF saat sesi debat Capres di Istora Senayan Jakarta pada akhir pekan lalu dengan alasan durasi waktu yang singkat.

"Saya berharap Pak Prabowo menjawab saya akan pastikan tercapai, kekurangannya akan saya kejar. Itu jawaban buat saya cukup. Jadi bukan cerita data banyak. Yang data lain itu indikator penurunan saja," ujar Ganjar Pranowo, usai melakukan pertemuan dengan kelompok nelayan di Kantor HNSI Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024) siang.

Ganjar Pranowo menjelaskan untuk mengadakan alutsista membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena itu harus direncanakan dari kebutuhan yang dibutuhkan prajurit dari bawah dan bukan langsung ditentukan oleh pimpinan tertinggi.

"Maka saya sampaikan perencanaannya harus bottom up, sesuaikan dengan kepentingan negara, harus ajeg. Menurut para ahli kelautan, udara, darat pengadaan alutsista perlu waktu 3 tahun," ucap Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mengaku ingin mengingatkan Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI bahwa capaian MEF perlu diketahui masyarakat.

"Jadi data yang saya minta data biasa, apakah MEF itu apakah tercapai pada 2024. Saya mengingatkan hati-hati tidak tercapai," ujar Ganjar.

Halaman:
1 2
      
