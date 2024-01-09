Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tak Mau Serang Personal dalam Debat: Kekanak-kanakan

Mahfud MD Tak Mau Serang Personal dalam Debat: Kekanak-kanakan
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) RI nomor urut tiga, Mahfud MD mengaku tak mau saling serang secara personal dalam debat cawapres ke-4 yang akan digelar pada 21 Januari 2024.

"Saya tidak punya rencana saling serang personal itu untuk apa? Menurut saya kekanak-kanakan," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Selasa (9/1/2024).

Adapun tema debat cawapres kali ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Menkopolhukam ini mengatakan tak melakukan persiapan diri untuk debat keempat itu.

"Dan saya tidak perlu mempersiapkan diri juga kayak gitu tidak bisa dipersiapkan karena itu wawasan yang melekat," ucapnya.

