Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tegaskan Ganjar Tidak Minta Bocorkan Rahasia Negara

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:49 WIB
Mahfud MD Tegaskan Ganjar Tidak Minta Bocorkan Rahasia Negara
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) RI nomor urut tiga, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangannya di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo tidak menyerang salah satu paslon secara personal.

Justru kata Mahfud MD mengatakan Ganjar meminta keterbukaan data anggaran pertahanan yang seyogyanya diinformasikan kepada publik.

Hal ini sebagai respons atas pernyataan capres nomor urut 2 sekaligus Menhan, Prabowo Subianto yang menyebut data kementerian pertahanan (Kemhan) bersifat rahasia dalam debat capres hari Minggu kemarin.

"Yang kemarin juga menurut saya tidak personal juga. Yang Pak Ganjar kan? Tidak personal dan tidak ada rahasia negara yang dibocorkan, di situ kan minta keterbukaan anggaran (pertahanan)," kata Mahfud MD saat ditemui wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Selasa (9/1/2024).

Menurutnya keterbukaan anggaran pertahanan sangat diperlukan guna memberikan transparansi kepada segenap masyarakat. Di mana pada masa pemerintahan Menhan Prabowo Subianto anggaran pertahanan ratusan triliun rupiah.

"Kalau bertanya gimana anggaran kemarin kok katanya bekas? Itu bukan rahasia. Dijelaskan saja kalau itu bukan bekas, atau bekas tetapi ini anggarannya, kan gitu saja biar publik tahu," katanya.

Berbeda, jika salah satu paslon bertanya mengenai temuan intelejen dan rencana penyerangan baru dia menyebut hal itu rahasia negara.

"Rahasia negara itu kan misalnya temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat vital itu namanya rahasia negara," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement