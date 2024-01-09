Mahfud MD Tegaskan Ganjar Tidak Minta Bocorkan Rahasia Negara

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) RI nomor urut tiga, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangannya di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo tidak menyerang salah satu paslon secara personal.

Justru kata Mahfud MD mengatakan Ganjar meminta keterbukaan data anggaran pertahanan yang seyogyanya diinformasikan kepada publik.

Hal ini sebagai respons atas pernyataan capres nomor urut 2 sekaligus Menhan, Prabowo Subianto yang menyebut data kementerian pertahanan (Kemhan) bersifat rahasia dalam debat capres hari Minggu kemarin.

"Yang kemarin juga menurut saya tidak personal juga. Yang Pak Ganjar kan? Tidak personal dan tidak ada rahasia negara yang dibocorkan, di situ kan minta keterbukaan anggaran (pertahanan)," kata Mahfud MD saat ditemui wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Selasa (9/1/2024).

Menurutnya keterbukaan anggaran pertahanan sangat diperlukan guna memberikan transparansi kepada segenap masyarakat. Di mana pada masa pemerintahan Menhan Prabowo Subianto anggaran pertahanan ratusan triliun rupiah.

"Kalau bertanya gimana anggaran kemarin kok katanya bekas? Itu bukan rahasia. Dijelaskan saja kalau itu bukan bekas, atau bekas tetapi ini anggarannya, kan gitu saja biar publik tahu," katanya.

Berbeda, jika salah satu paslon bertanya mengenai temuan intelejen dan rencana penyerangan baru dia menyebut hal itu rahasia negara.

"Rahasia negara itu kan misalnya temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat vital itu namanya rahasia negara," ucapnya.