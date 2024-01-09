Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Kerja 100 Hari Pertama Kunjungi KSAU, Kapuspen: Perkuat Fungsi Penerangan TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:34 WIB
Program Kerja 100 Hari Pertama Kunjungi KSAU, Kapuspen: Perkuat Fungsi Penerangan TNI
Kapuspen TNI Bertemu KSAU/dok TNI
A
A
A

 

JAKARTA -Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, di ruang kerja Kasau, Mabes TNI Angkatan Udara, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/1/2024).

Kedatangan jenderal bintang dua ini ke ruang kerja KSAU untuk mengawali program kerja 100 hari pertama.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan antar instansi TNI dan membahas program kerja 100 hari Kapuspen TNI dalam upaya peningkatan fungsi penerangan TNI,” ujar Nugraha Gumilar

Dalam pertemuan tersebut, Kapuspen TNI dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, mengadakan diskusi terbuka mengenai strategi penerangan TNI, upaya meningkatkan citra TNI, serta sinergi dalam menyampaikan informasi kepada publik. KSAU menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

“Saya berterima kasih dan menyampaikan program kerja 100 hari pertama kepemimpinan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerangan TNI, serta memperkuat keterlibatan TNI dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,”ulasnya.

Program ini kata dia, mencakup langkah-langkah inovatif untuk lebih mendekatkan TNI dengan masyarakat.

Kapuspen TNI menekankan pentingnya sinergi antar Angkatan dalam menjalankan tugas penerangan, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih terintegrasi dan konsisten.

Dia juga menyoroti peran media dalam mendukung upaya penerangan TNI, mengajak untuk membangun kolaborasi yang erat guna menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan publik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement