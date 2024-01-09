Program Kerja 100 Hari Pertama Kunjungi KSAU, Kapuspen: Perkuat Fungsi Penerangan TNI

JAKARTA -Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, di ruang kerja Kasau, Mabes TNI Angkatan Udara, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/1/2024).

Kedatangan jenderal bintang dua ini ke ruang kerja KSAU untuk mengawali program kerja 100 hari pertama.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan antar instansi TNI dan membahas program kerja 100 hari Kapuspen TNI dalam upaya peningkatan fungsi penerangan TNI,” ujar Nugraha Gumilar

Dalam pertemuan tersebut, Kapuspen TNI dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, mengadakan diskusi terbuka mengenai strategi penerangan TNI, upaya meningkatkan citra TNI, serta sinergi dalam menyampaikan informasi kepada publik. KSAU menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

BACA JUGA: Granat Aktif Ditemukan di Atas Plafon Rumah Pensiunan TNI AL

“Saya berterima kasih dan menyampaikan program kerja 100 hari pertama kepemimpinan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerangan TNI, serta memperkuat keterlibatan TNI dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,”ulasnya.

Program ini kata dia, mencakup langkah-langkah inovatif untuk lebih mendekatkan TNI dengan masyarakat.

Kapuspen TNI menekankan pentingnya sinergi antar Angkatan dalam menjalankan tugas penerangan, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih terintegrasi dan konsisten.

Dia juga menyoroti peran media dalam mendukung upaya penerangan TNI, mengajak untuk membangun kolaborasi yang erat guna menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan publik.