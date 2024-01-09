Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Absen HUT PDIP, Wapres Maruf: Terpaksa Saya yang Harus Wakili Pemerintah

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:59 WIB
Jokowi Absen HUT PDIP, Wapres Maruf: Terpaksa Saya yang Harus Wakili Pemerintah
Wapres Maruf Amin/MPI
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan akan hadir pada HUT ke-51 PDI Perjuangan, pada Rabu (10/1/2024) besok pagi.

Wapres mengatakan dia terpaksa hadir menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa hadir karena kunjungan ke Luar Negeri.

Hal itu diutarakan Wapres di sela menghadiri acara di Pendopo Kecamatan Prambanan, Jl. Raya Solo KM 17, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (9/1/2024).

"Saya diundang, ini kan pak Presiden pergi ke luar negeri, mungkin terpaksa saya harus hadir mewakili pemerintah untuk hadir dalam undangan itu," tegas Wapres.

Dirinya saat ini masih berada di Yogyakarta untuk menghadiri resepsi pernikahan putra Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X.

"Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan. Artinya besok pagi saya harus kembali kalau begitu," tutup Wapres.

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan tiga negara di ASEAN pada tanggal 9 hingga 14 Januari mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160633/herman-Qd9a_large.jpg
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement