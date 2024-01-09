Jokowi Absen HUT PDIP, Wapres Maruf: Terpaksa Saya yang Harus Wakili Pemerintah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan akan hadir pada HUT ke-51 PDI Perjuangan, pada Rabu (10/1/2024) besok pagi.

Wapres mengatakan dia terpaksa hadir menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa hadir karena kunjungan ke Luar Negeri.

Hal itu diutarakan Wapres di sela menghadiri acara di Pendopo Kecamatan Prambanan, Jl. Raya Solo KM 17, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (9/1/2024).

"Saya diundang, ini kan pak Presiden pergi ke luar negeri, mungkin terpaksa saya harus hadir mewakili pemerintah untuk hadir dalam undangan itu," tegas Wapres.

Dirinya saat ini masih berada di Yogyakarta untuk menghadiri resepsi pernikahan putra Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X.

"Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan. Artinya besok pagi saya harus kembali kalau begitu," tutup Wapres.

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan tiga negara di ASEAN pada tanggal 9 hingga 14 Januari mendatang.