Ganjar Akan Tunjuk Jenderal Bintang Tiga Polri Pimpin Keamanan Siber

CILACAP - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo memberikan penjelasan terkait rencana dirinya akan menunjuk jenderal bintang tiga di kepolisian untuk menangani keamanan siber.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo dalam sesi doorstop di D'pillars Resto Jalan Brigjend. Katamso, Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024),

"Karena ke depan kan kejahatan-kejahatan siber muncul. Pinjol aja orang kemudian sudah berasumsi wah ini bisa penipuan, bisa kejahatan online dan sebagainya," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar menegaskan, persoalan keamanan siber tidak bisa dianggap sebelah mata di tengah era digitalisasi dan industri 5.0.

"Padahal kan konsep awalnya lebih praktis. Tapi ada efek yang ada di sana. Terus kemudian serangan-serangan siber, bobolnya website atau jaringan-jaringan di instansi, maka butuh keseriusan," ujar Ganjar.