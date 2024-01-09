Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe : Indonesia Harus Fokus Benahi Moral Bangsa dengan Sejahterakan Guru Agama

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:31 WIB
Hary Tanoe : Indonesia Harus Fokus Benahi Moral Bangsa dengan Sejahterakan Guru Agama
Hary Tanoesoedibjo memberi sambutan dalam perayaan Natal bersama Bamagnas dan Yaski di iNews Tower, Jakarta. (Foto: MPI/Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan tujuan didirikan Badan Musyawarah Antargereja Nasional (Bamagnas) adalah untuk menyatukan umat Kristiani di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Hary Tanoe saat menghadiri ibadah dan perayaan Natal bersama Bamagnas DKI Jakarta, Banten, Depok, Bekasi dan Yayasan Simrs Khanza Indomesia (Yaski) di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

"Tapi perjuangannya tidak mudah, begitu banyak alas gereja yang jumlahnya luar biasa banyak," kata Hary Tanoe yang juga Dewan Pembina Bamagnas dalam sambutannya.

 BACA JUGA:

HT menambahkan dirinya melihat bahwa Indonesia harus fokus membenahi moral bangsa, yang mana hal tersebut paling tepat dibenahi melalui agama. Hal itu selaras dengan visi-misi salah satu paslon capres-cawapres yang ingin meningkatkan penghasilan guru agama agar lebih sejahtera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990591/hary-tanoesoedibjo-selamat-paskah-semoga-hari-ini-penuh-dengan-kebahagiaan-hMc1SZ0LtB.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Paskah, Semoga Hari Ini Penuh dengan Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981885/hary-tanoesoedibjo-selamat-hari-raya-nyepi-tahun-baru-saka-1946-rg5WRKciAG.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968698/hary-tanoesoedibjo-bagikan-momen-rayakan-imlek-bersama-ganjar-pranowo-YiJ1hd9qnG.jpg
Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Rayakan Imlek Bersama Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966336/hary-tanoesoedibjo-pastikan-caleg-partai-perindo-akan-berjuang-untuk-rakyat-indonesia-DJI28bqo5X.jpg
Hary Tanoesoedibjo Pastikan Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/337/2964963/tiba-di-gbk-hary-tanoe-dan-liliana-hadiri-kampanye-akbar-ganjar-mahfud-NYQrYsbR4F.jpg
Tiba di GBK, Hary Tanoe dan Liliana Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/1/2964951/hary-tanoesoedibjo-beberkan-pentingnya-partai-politik-untuk-masa-depan-bangsa-Abc8ChFWH3.jpg
Hary Tanoesoedibjo Beberkan Pentingnya Partai Politik untuk Masa Depan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement