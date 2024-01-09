Hary Tanoe : Indonesia Harus Fokus Benahi Moral Bangsa dengan Sejahterakan Guru Agama

Hary Tanoesoedibjo memberi sambutan dalam perayaan Natal bersama Bamagnas dan Yaski di iNews Tower, Jakarta. (Foto: MPI/Giffar Rivana)

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan tujuan didirikan Badan Musyawarah Antargereja Nasional (Bamagnas) adalah untuk menyatukan umat Kristiani di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Hary Tanoe saat menghadiri ibadah dan perayaan Natal bersama Bamagnas DKI Jakarta, Banten, Depok, Bekasi dan Yayasan Simrs Khanza Indomesia (Yaski) di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

"Tapi perjuangannya tidak mudah, begitu banyak alas gereja yang jumlahnya luar biasa banyak," kata Hary Tanoe yang juga Dewan Pembina Bamagnas dalam sambutannya.

HT menambahkan dirinya melihat bahwa Indonesia harus fokus membenahi moral bangsa, yang mana hal tersebut paling tepat dibenahi melalui agama. Hal itu selaras dengan visi-misi salah satu paslon capres-cawapres yang ingin meningkatkan penghasilan guru agama agar lebih sejahtera.