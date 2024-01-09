Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Cincin Merah Delima Bung Karno Hadiah dari Nyi Roro Kidul?

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:31 WIB
Apakah Benar Cincin Merah Delima Bung Karno Hadiah dari Nyi Roro Kidul?
Soekarno (Foto : Istimewa)
JAKARTA – Apakah benar cincin merah delima Bung Karno hadiah dari Nyi Roro Kidul? Pertanyaan tersebut akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Cincin merah delima yang dimiliki oleh presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno banyak diisukan khalayak ramai, bahwa cincin merah delima tersebut merupakan pemberian Nyi Roro Kidul.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (9/1/2024), Cincin merah delima milik Bung Karno menyita perhatian banyak orang karena mempunyai keindahan tersendiri. Sampai-sampai cincin tersebut diduga sebagai pemberian Nyi Roro Kidul.

Mustika Naga Drajat merupakan sebuah perjalanan spiritual yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 1937-1938.

Dari perjalanan tersebut, mulai muncul desas-desus bahwa cincin merah delima didapat dari perjalanan ini.

Halaman:
1 2
      
