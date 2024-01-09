Wapres Ma'ruf Amin : Dibanding Waktu Saya, Debat Pilpres Sekarang Lebih Hidup!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam, cukup menarik dan lebih hidup dibandingkan dengan debat pada Pilpres 2019 saat dirinya masih jadi kontestan bersama Jokowi.

“Kalau saya melihat perdebatannya bagus, terbuka dan artinya mereka berdebat terutama sesi perdebatan itu menurut saya menarik. Dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup perdebatannya,” kata Wapres Ma'ruf Amin di sela menghadiri acara di Pendopo Kecamatan Prambanan, Jalan Raya Solo KM 17, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (9/1/2024).

Namun, Wapres enggan berkomentar terkait isi substansi debat dari ketiga Capres. Dia menegaskan agar masyarakat memberikan penilaian sendiri mengenai hasil debat itu.