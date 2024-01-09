Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Acara Pernikahan Pangeran Mateen Bolikiah Berlangsung 10 Hari, Saksikan di Okezone Updates!

Widi Agustian , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:48 WIB
Acara Pernikahan Pangeran Mateen Bolikiah Berlangsung 10 Hari, Saksikan di Okezone Updates!
Acara pernikahan Mateen Bolkiah digelar 10 hari diulas dalam Okezone Updates. (Foto: Okezone)
A
A
A

PROSESI pernikahan Pangeran Mateen Bolkiah dengan Anisha Rosnah yang berlangsung 10 hari. Acara dibuka dengan upacara majlis istiadat. Upacara ini bertempat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan.

Kanal Berita Lokal Brunei memperlihatkan prosesi ini berlangsung dengan penuh khidmat dan halaman istanapun dipenuhi oleh keluarga dan tamu undangan.

 BACA JUGA:

Sementara itu, di Jember terdapat olahan sup kaki kambing yang tak biasa dan sangat terkenal dimasyarakat terutama mereka yang menempuh perjalanan dari Wisata Pantai Papuma atau Watu Ulo Jember.

Olahan sup ini diberi nama Sup Kambing Perawan Rempah Susu. Sup kaki kambing ini diolah dengan bahan pilihan yaitu kaki kambing betina muda atau perawan ditambah dengan bubu rempah dan susu murni. Kelezatan sup ini menjadi favorit untuk para pembeli.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Widi Agustian)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement