Acara Pernikahan Pangeran Mateen Bolikiah Berlangsung 10 Hari, Saksikan di Okezone Updates!

PROSESI pernikahan Pangeran Mateen Bolkiah dengan Anisha Rosnah yang berlangsung 10 hari. Acara dibuka dengan upacara majlis istiadat. Upacara ini bertempat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan.

Kanal Berita Lokal Brunei memperlihatkan prosesi ini berlangsung dengan penuh khidmat dan halaman istanapun dipenuhi oleh keluarga dan tamu undangan.

BACA JUGA:

Sementara itu, di Jember terdapat olahan sup kaki kambing yang tak biasa dan sangat terkenal dimasyarakat terutama mereka yang menempuh perjalanan dari Wisata Pantai Papuma atau Watu Ulo Jember.

Olahan sup ini diberi nama Sup Kambing Perawan Rempah Susu. Sup kaki kambing ini diolah dengan bahan pilihan yaitu kaki kambing betina muda atau perawan ditambah dengan bubu rempah dan susu murni. Kelezatan sup ini menjadi favorit untuk para pembeli.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Widi Agustian)