HOME NEWS NASIONAL

Ini Penyebab Pulau Jawa Diprediksi Terbelah Jadi Dua Menurut Ramalan Jayabaya

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:49 WIB
Ini Penyebab Pulau Jawa Diprediksi Terbelah Jadi Dua Menurut Ramalan Jayabaya
Penyebab Pulau Jawa Terbelah Dua Menurut Ramalan Jayabaya/ist
A
A
A

JAKARTA –Penyebab Pulau Jawa diprediksi terbelah jadi dua menurut ramalan Jayabaya, akan dibahas lengkap dalam artikel kali ini.

Ramalan Jayabaya dipercaya ditulis langsung oleh Raja Jayabaya, Raja ke-4 Kerajaan Kediri. Ramalannya dipercaya akan terjadi dan sebagian sudah terbukti benar terjadi.

Salah satu ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah tentang terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian.

Pulau Jawa mendapat tekanan dari lempeng Indo-Australia sehingga Pulau Jawa rawan terjadi gempa besar.

Keberadaan zona tumbukan lempeng Indo-Australia di bagian selatan Pulau Jawa yang menumbuk lempeng Eurasia yang terletak di utaranya, mengakibatkan gempa-gempa besar dapat terjadi.

