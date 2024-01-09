Dalam Kepungan Kebisingan Informasi di Pesta Demokrasi

DEMOKRASI adalah sebuah pilihan. Dan salah satu konsekuensinya adalah kebisingan di sekitar kita. Bising, karena semua orang bersuara, semua orang ingin didengar, semua orang ingin diperhatikan, dan semua orang ingin diikuti. Tak dapat dihindari, di alam demokrasi, semua orang berhak dan dilindungi dalam menyampaikan pendapat.

Etika memang tetap harus dijaga. Pesan harus disampaikan secara santun. Namun, apalah daya, kerap kali pesan persuasif yang seharusnya disampaikan dengan rendah hati, malah dilontarkan dengan nada tinggi penuh emosi. Kadang bukan karena pesannya itu sendiri yang tidak bisa dipahami, namun lebih pada karena pesan disampaikan pihak dari kubu berseberangan, sengaja memainkan logika, atau sedang berusaha menutupi masalah sesungguhnya. Suasanapun semakin bising.

Pada perhelatan pesta demokrasi, kebisingan itu semakin terasa, memuncak dan menjadi jadi. Bising terjadi saat kuantitas dan kualitas suara yang muncul berada pada angka di atas rata-rata yang bisa diterima seharusnya.

Dalam konteks kesehatan, menurut Suma'mur (2009) bunyi didengar sebagai rangsangan pada sel saraf pendengar dalam telinga melalui gelombang longitudinal yang timbul dari getaran sumber bunyi dan manakala bunyi tersebut tidak dikehendaki, maka dinyatakan sebagai kebisingan.

Dalam konteks komunikasi saat Pemilu, bising disebabkan kiriman pesan yang sangat luar biasa dari mereka yang berkepentingan dalam kontestasi pesta demokrasi. Pesan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pada hari–hari biasa.

Pesan tidak saja disampaikan secara verbal namun juga non verbal. Pesan verbal bisa didengar di berbagai media massa konvensional baik televisi, atau radio, atau bisa dibaca di surat kabar, atau online. Pesan yang sama disebar melalui media sosial.

Sementara pesan non verbal, seperti tatapan mata penuh optimisme, maupun senyum terbaik yang tersungging di poto-poto mereka yang berkontestasi, mengikuti langkah pemilik suara.

Maka jadilah, sejak bangun tidur saat membuka media sosial, berangkat beraktifitas, pulang ke rumah, hingga kembali membuka media sosial sebelum tidur, pesan-pesan demokrasi itu terus mengikuti.