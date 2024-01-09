Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT Ingin Bamagnas Punya Otoritas Lebih Kuat Satukan Umat Kristiani

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |18:13 WIB
HT Ingin Bamagnas Punya Otoritas Lebih Kuat Satukan Umat Kristiani
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) menginginkan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) harus memiliki otoritas sebagai sebuah organisasi agar bisa fokus menyatukan para umat Kristiani di Indonesia.

Hal itu diungkapkan HT usai menghadiri acara ibadah dan perayaan Natal di iNews Tower, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

"Cuma saya lihat belum maksimal (kesatuan umat Kristiani), jadi tadi saya katakan kalau mau maksimal tentunya harus punya otoritas itu otoritas bukan untuk dipakai yang tidak baik tapi otoritas untuk mengatur bicara bijak bagaimana umat Kristen ini bisa satu dengan tubuh Kristus," ujar HT.

HT berharap, jika pemerintah ke depannya bisa membuat program-program untuk mensejahterakan seluruh guru agama yang diakui di Indonesia.

"Ini yang tadi saya sampaikan saya berharap di pemerintahan berikutnya ini nanti bisa difungsikan dibuat otoritas bahkan ada program yang nanti guru-guru agama termasuk yang di pesantren itu nanti saya akan coba usulkan bukan hanya di pesantren saja umat Islam, muslim, tapi juga umat Kristen, Katolik, Budha, Hindu yang tidak mampu itu supaya bisa diberikan anggaran relokasi dianggarkan oleh pemerintah," ujar HT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099469/presiden_prabowo_dan_wapres_gibran-taJe_large.jpeg
Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098672/warga_serbu_ragunan_untuk_habiskan_libur_natal_2024-US0N_large.jpeg
26 Ribu Warga Serbu Ragunan, Habiskan Waktu Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098527/dpr_ri-jnPD_large.jpg
Natal 2024, Puan: Momen Perkuat Tali Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098468/natal-CHcZ_large.jpg
Sambangi Gereja Katedral, Menkopolkam Sampaikan Pesan Presiden Prabowo: Selamat Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/338/3098396/natal-R7vV_large.jpg
Misa Natal, Anjing Pelacak Diterjunkan Jaga Gereja Katedral Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/338/3093250/ilustrasi_aparat_gelar_pengamanan-lrIb_large.jpeg
1.500 Personel Gabungan Amankan Perayaan Natal Tiberias Sore Ini, Rekayasa Lalin di GBK Disiapkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement