HT Ingin Bamagnas Punya Otoritas Lebih Kuat Satukan Umat Kristiani

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) menginginkan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) harus memiliki otoritas sebagai sebuah organisasi agar bisa fokus menyatukan para umat Kristiani di Indonesia.

Hal itu diungkapkan HT usai menghadiri acara ibadah dan perayaan Natal di iNews Tower, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

"Cuma saya lihat belum maksimal (kesatuan umat Kristiani), jadi tadi saya katakan kalau mau maksimal tentunya harus punya otoritas itu otoritas bukan untuk dipakai yang tidak baik tapi otoritas untuk mengatur bicara bijak bagaimana umat Kristen ini bisa satu dengan tubuh Kristus," ujar HT.

HT berharap, jika pemerintah ke depannya bisa membuat program-program untuk mensejahterakan seluruh guru agama yang diakui di Indonesia.

"Ini yang tadi saya sampaikan saya berharap di pemerintahan berikutnya ini nanti bisa difungsikan dibuat otoritas bahkan ada program yang nanti guru-guru agama termasuk yang di pesantren itu nanti saya akan coba usulkan bukan hanya di pesantren saja umat Islam, muslim, tapi juga umat Kristen, Katolik, Budha, Hindu yang tidak mampu itu supaya bisa diberikan anggaran relokasi dianggarkan oleh pemerintah," ujar HT.