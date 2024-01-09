KPK Selesai Periksa Dua Orang Dekat Wamenkumham

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa dua orang dekat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Dua orang tersebut adalah Yosi Andika selaku pengacara dan Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadi Eddy Hiariej.

Pantauan di lokasi, Yosi keluar terlebih dahulu sekira pukul 17.21 WIB. Pada kesempatan tersebut, Yosi memilih bungkam dari sejumlah pertanyaan awak media. Sekira 20 menitan berselang, Yogi keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Ia pun irit bicara ketika ditanya wartawan.

Yogi hanya menjelaskan pemeriksaan tersebut lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. "Cuma pemeriksaan lanjutan saja, terima kasih ya," kata Yogi, Selasa (9/1/2024).

Sebelumnya, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang dekat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dua orang dimaksud adalah, Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara dan Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadi (Aspri) Eddy Hiariej.