HOME NEWS NASIONAL

Semua Capres-Cawapres Konfirmasi Hadiri Paku Integritas di KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:07 WIB
Semua Capres-Cawapres Konfirmasi Hadiri Paku Integritas di KPK
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang tiga pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Undangan tersebut terkait program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) yang dijadwalkan pada Rabu 17 Januari 2024 nanti.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, dari tiga pasangan calon (Paslon) itu sudah membalas undangan dari lembaga antirasuah dengan mengkonfirmasi hadir.

"Informasi yang kami peroleh yang kami undang dimaksud, jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir," kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, para paslon nantinya akan diberi kesempatan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
PAKU Integritas KPK Pilpres 2024
