Semua Capres-Cawapres Konfirmasi Hadiri Paku Integritas di KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang tiga pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Undangan tersebut terkait program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) yang dijadwalkan pada Rabu 17 Januari 2024 nanti.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, dari tiga pasangan calon (Paslon) itu sudah membalas undangan dari lembaga antirasuah dengan mengkonfirmasi hadir.

"Informasi yang kami peroleh yang kami undang dimaksud, jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir," kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, para paslon nantinya akan diberi kesempatan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi.