Jika Pilpres 2024 Dua Putaran, Ganjar : Semua Kemungkinan Bisa Terjadi

BANYUMAS - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo mengaku pihaknya terus berkomunikasi dan membuka peluang kolaborasi apabila Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media usai bersilahturahmi dengan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (ASPIKMAS) di Hetero Space Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

BACA JUGA: Ganjar Akan Tunjuk Jenderal Bintang Tiga Polri Pimpin Keamanan Siber

Awalnya awak media bertanya terkait momen Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan bersalaman usai debat Capres yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Minggu 7 Januari 2024.

Ketika ditanya perihal apakah momen jabat tangan tersebut membuka peluang kolaborasi jika Pilpres dua putaran antara pendukung 01 dan 03, Ganjar Pranowo menjawab dengan tenang.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Siap Buang Koruptor ke Nusakambangan jika Terpilih Jadi Presiden

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa dalam politik tidak ada yang ajeg dan dapat bersifat dinamis demi persatuan bangsa.

"Ya semua kemungkinan dapat terjadi," ujar Ganjar Pranowo dengan senyum sumringah kepada awak media.

Kendati demikian, Ganjar Pranowo mengaku memiliki hubungan yang baik dengan dua kompetitornya yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.