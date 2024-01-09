Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jika Pilpres 2024 Dua Putaran, Ganjar : Semua Kemungkinan Bisa Terjadi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:20 WIB
Jika Pilpres 2024 Dua Putaran, Ganjar : Semua Kemungkinan Bisa Terjadi
Ganjar Pranowo di Banyumas (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANYUMAS - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo mengaku pihaknya terus berkomunikasi dan membuka peluang kolaborasi apabila Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media usai bersilahturahmi dengan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (ASPIKMAS) di Hetero Space Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Awalnya awak media bertanya terkait momen Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan bersalaman usai debat Capres yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Minggu 7 Januari 2024.

Ketika ditanya perihal apakah momen jabat tangan tersebut membuka peluang kolaborasi jika Pilpres dua putaran antara pendukung 01 dan 03, Ganjar Pranowo menjawab dengan tenang.

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa dalam politik tidak ada yang ajeg dan dapat bersifat dinamis demi persatuan bangsa.

"Ya semua kemungkinan dapat terjadi," ujar Ganjar Pranowo dengan senyum sumringah kepada awak media.

Kendati demikian, Ganjar Pranowo mengaku memiliki hubungan yang baik dengan dua kompetitornya yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement