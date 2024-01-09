Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Kejutan dari Tamu Undangan yang Hadir di HUT Ke-51 PDIP

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:47 WIB
Ada Kejutan dari Tamu Undangan yang Hadir di HUT Ke-51 PDIP
Ada kejutan dari tamu undangan yang hadiri HUT Ke-51 PDIP (Foto: MPI)
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut akan ada kejutan dari tamu undangan yang akan hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP yang akan digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2024.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan pers dalam kegiatan gladi resik peringatan HUT ke-51 PDIP, Selasa (9/1/2024).

"Nanti terkait undangan, kami ingin ada kejutan besok," kata Seno dalam paparannya.

Kendati demikian, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini enggan mengungkap siapa sosok tamu undangan yang menjadi kejutan ini. Dia hanya mengatakan, sosok ini akan diungkap sebelum jalannya acara.

Selain tamu undangan yang menjadi kejutan, Seno memastikan bahwa PDIP akan mengundang juga mitra kerja samanya dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Yang pasti seluruh partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud akan hadir dan diundang," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Advertisement