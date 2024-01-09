Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Tidak Ada Rahasia Negara yang Dibongkar di Debat Capres Kedua

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:57 WIB
Mahfud MD: Tidak Ada Rahasia Negara yang Dibongkar di Debat Capres Kedua
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyampaikan tidak ada satu pun rahasia negara yang ditelanjangi di hadapan publik pada debat capers kedua pada hari Minggu kemarin (7/1/2024).

Debat capres atau debat pilpres 2024 yang ketiga kemarin, disebut oleh salah satu paslon sebagai bagian dari rahasia negara sehingga tidak dimungkinkannya untuk dibuka datanya di hadapan publik.

Calon Wakil Presiden dari Nomor Urut 3 tersebut mengatakan tidak ada satupun data yang bersifat rahasia, diungkap dalam debat kemarin. Dia pun menyebutkan apa yang dimaksud dengan data berupa rahasia negara seperti data intelijen atau strategi perang.

"Kalau bicara soal anggaran, bukan rahasia negara. Tidak ada, dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya. Kalau saya ya, kan saya mantan Menteri Pertahanan juga. Mana yang rahasia?” kata Mahfud usai mengikuti Rapat Paripurna Kabinet di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).

Mantan Menteri Pertahanan di masa kabinet Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengungkapkan pemaparan data dalam debat yang bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik itu, hanya merinci data yang bersifat alutsista dan anggaran negara di bidang pertahanan. Baginya, selama tidak menyentuh ranah strategi pertahanan, keperluan pengungkapan data di ruang tertutup sifatnya adalah berembuk, bukan debat.

Halaman:
1 2
      
