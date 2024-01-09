Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Doa Umat Kristiani untuk Pemilu Damai saat Rayakan Natal di iNews Tower

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |23:17 WIB
Doa Umat Kristiani untuk Pemilu Damai saat Rayakan Natal di iNews Tower
A
A
A

JAKARTA - Ratusan umat Kristiani merayakan ibadah dan perayaan Natal di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Selasa (9/1/2024). Acara tersebut dihadiri oleh anggota dari Badan musyawarah antar gereja nasional (Bamagnas), DKI Jakarta, Banten, Depok, Nelasi dan Yayasan Simrs Khanza Indonesia (Yaski).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, ibadah tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) dan juga Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Para jemaat yang hadir bersama-sama menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani Kristen, terlihat HT, Liliana serta ratusan jemaat lainnya begitu khusyuk dalam ibadah dan perayaan malam natal itu.

Keseruan juga anak anak mahasiswa Sekolah Tinggi Samuel Elizabeth Jakarta yang menampilkan nyanyian-nyanyian rohani dibalut dengan penampilan komedi yang mengocok perut para hadirin.

Selesai itu, para caleg dari Partai Perindo juga naik ke panggung untuk didoakan bersama agar bisa mendapatkan keberkahan dalam pemilu Februari 2024 mendatang. Agar bisa memimpin Indonesia mendatang.

"Hati masyarakat untuk memilih mereka, dengan terpilihnya mereka disana untuk membangun Indonesia," kata Pendeta Japarin Marbun yang juga Ketua Umum Bamagnas di Ibadah dan Perayaan Natal Partai Perindo, Selasa (9/1/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Natal Partai Perindo
