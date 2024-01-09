Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ibadah Natal Bersama Bamagnas dan Yaski, Jamaat: Hary Tanoe Membawa Berkat Bagi Indonesia

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |23:27 WIB
Ibadah Natal Bersama Bamagnas dan Yaski, Jamaat: Hary Tanoe Membawa Berkat Bagi Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Salah satu jemaat yang hadir dalam ibadah dan perayaan Natal bersama Badan musyawarah antar gereja nasional (Bamagnas), DKI Jakarta, Banten, Depok, Nelasi dan Yayasan Simrs Khanza Indomesia (Yaski), Esron Panggabean mengatakan sosok Hary Tanoesoedibjo (HT) adalah seorang yang cinta tuhan, bangsa dan negara.

"Bapak Hary Tanoe seorang yang cinta tuhan, cinta bangsa dan negara, tanpa memandang suku RAS, jadi dalam momen natal ini, Bamagnas luar biasa karena bapak Hary Tanoe sebagai dewan pembina membawakan narasi bahwa kehadiran Yesus Kristus tidak memandang suku agama dan RAS," kata Esron di iNews Tower, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Esron mengatakan, sosok Ketua Umum Partai Perindo itu, selalu mengedepankan kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara.

"Beliau juga sebagai pengusaha, Ketua Umum Perindo dan banyak hal yang dia kerjakan Alkitab mengatakan segala sesuatu yang dilakukan bapak Hary Tanoe dalam hal ini dia sebagai orang pilihan Yesus Kristus," ucao Esron.

Selanjutnya, Esron mengungkapkan bahwa HT membawa berkat bagi bangsa Indonesia. Dia pun berterima kasih atas sarana dan prasarana yang telah diberikan untuk ibadah dan perayaan Natal di iNews Tower.

"iNews tower menjadi berkah untuk disampaikan kepada pemirsa dan apapun yang ada di Indonesia ini, jadi untuk mencapai negara Indonesia yang emas, ada satu hal, kita menjalin kasih seperti tema natal pada saat ini," pungkas Esron.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Natal Bersama Partai Perindo
