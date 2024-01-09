Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel dan Jaktim Hari Ini

JAKARTA - Badan meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk wilayah Jakarta Selatan dan Timur sore hari ini, Selasa (9/1/2024).

Meskipun begitu, BMKG memperkirakan cuaca seluruh wilayah Jakarta akan berawan pada pagi hari.

Namun, cuaca hujan disertai petir diprediksi bakal mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Timur pada sore hari. Adapun wilayan lain hanya akan hujan ringan di Jakarta Barat, berawan di Jakarta Pusat dan Utara serta cerah berawan di Kepulauan Seribu.

Pada malam hari, hujan ringan bakal mengguyur hampir seluruh wilayah Jakarta kecuali Kepualauan Seribu.

(Khafid Mardiyansyah)