HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel dan Jaktim Hari Ini

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |05:11 WIB
Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel dan Jaktim Hari Ini
A
A
A

JAKARTA - Badan meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk wilayah Jakarta Selatan dan Timur sore hari ini, Selasa (9/1/2024).

Meskipun begitu, BMKG memperkirakan cuaca seluruh wilayah Jakarta akan berawan pada pagi hari.

Namun, cuaca hujan disertai petir diprediksi bakal mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Timur pada sore hari. Adapun wilayan lain hanya akan hujan ringan di Jakarta Barat, berawan di Jakarta Pusat dan Utara serta cerah berawan di Kepulauan Seribu.

Pada malam hari, hujan ringan bakal mengguyur hampir seluruh wilayah Jakarta kecuali Kepualauan Seribu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
