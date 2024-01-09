Warga Citeureup Bogor Digegerkan Penemuan Mayat Pria dengan Kondisi Telanjang

BOGOR - Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di wilayah Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Temuan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak mayat pria itu tersangkut di bantaran sungai. Kondisinya terlentang tanpa mengenakan baju dan celana.

Selain itu, mayat dalam kondisi sudah membengkak dan menghitam. Terlihat, beberapa bagian tubuhnya pun sudah mengelupas dan dikerumuni lalat.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Citeureup AKP Yayan membenarkan adanya temuan mayat tersebut. Polisi bersa aparatur desa setempat masih berada di lokasi.