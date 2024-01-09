Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Citeureup Bogor Digegerkan Penemuan Mayat Pria dengan Kondisi Telanjang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:05 WIB
Warga Citeureup Bogor Digegerkan Penemuan Mayat Pria dengan Kondisi Telanjang
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di wilayah Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Temuan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak mayat pria itu tersangkut di bantaran sungai. Kondisinya terlentang tanpa mengenakan baju dan celana.

Selain itu, mayat dalam kondisi sudah membengkak dan menghitam. Terlihat, beberapa bagian tubuhnya pun sudah mengelupas dan dikerumuni lalat.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Citeureup AKP Yayan membenarkan adanya temuan mayat tersebut. Polisi bersa aparatur desa setempat masih berada di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor penemuan mayat mayat pria
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176874//mayat-Cdzs_large.jpg
Heboh! Mayat Pria Ditemukan di Toilet ITC Fatmawati, Mulutnya Keluar Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171220//mayat-wiqy_large.jpg
Pria Penghuni Panti Tewas Usai Terseret Arus di Sungai Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171188//pembunuhan-AoYk_large.jpg
Polisi Ungkap Hasil Autopsi Korban Pembunuhan Sadis di Cilincing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement