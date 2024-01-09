Truk Pengangkut Tanah Terguling di Jalan MT Haryono, Arus Lalu Lintas Macet

JAKARTA - Seunit truk pengangkut tanah terguling di Jalan MT Haryono arah Cawang tepat di Pintu Keluar Tol Cawang, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Akibatnya arus lalu lintas pun macet.

Informasi tentang kecelakaan tersebut disampaikan oleh akun Instagram @lensa_berita_jakarta pagi tadi. Disebutkan, sebuah truk terguling di kawasan Pancoran mengarah Cawang.

Tampak truk berwarna hijau itu pun diderek menggunakan mobil derek agar bisa berdiri kembali dan dikendarai oleh petugas yang menangani kecelakaan tersebut. Sebabnya, truk tersebut berada pada posisi terguling ke samping.

