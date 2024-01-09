Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Pengangkut Tanah Terguling di Jalan MT Haryono, Arus Lalu Lintas Macet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:34 WIB
Truk Pengangkut Tanah Terguling di Jalan MT Haryono, Arus Lalu Lintas Macet
Penanganan truk terguling di Jalan MT Haryono, Jakarta. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Seunit truk pengangkut tanah terguling di Jalan MT Haryono arah Cawang tepat di Pintu Keluar Tol Cawang, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Akibatnya arus lalu lintas pun macet.

Informasi tentang kecelakaan tersebut disampaikan oleh akun Instagram @lensa_berita_jakarta pagi tadi. Disebutkan, sebuah truk terguling di kawasan Pancoran mengarah Cawang.

Tampak truk berwarna hijau itu pun diderek menggunakan mobil derek agar bisa berdiri kembali dan dikendarai oleh petugas yang menangani kecelakaan tersebut. Sebabnya, truk tersebut berada pada posisi terguling ke samping.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement