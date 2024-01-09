Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Kelompok Remaja Tawuran di Gambir, Saling Lempar Batu

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:37 WIB
Dua Kelompok Remaja Tawuran di Gambir, Saling Lempar Batu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Tawuran antar remaja kembali pecah di Jalan Setia Kawan Roxy, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Tawuran tersebut diketahui melibatkan warga Tanjung Duren dengan warga Kali Anyar.

Pecahnya tawuran itu pun dibenarkan oleh Kapolsek Metro Gambir, Kompol Jamalinus Nababan yang mengatakan bahwa tawuran tersebut terjadi antar dua kelompok yang terjadi pada Senin Malam.

“Tawuran itu terjadi pada Senin (8/1/2024) pukul 01:45 WIB, bukan warga kami melainkan warga dari Tanjung Duren dengan warga Kali Anyar. Tempat kami menjadi pertemuan antar dua kelompok warga itu yang melakukan tawuran,” kata Jamalinus Nababan saat dikonfirmasi, Selasa (9/1/2024).

Jamalinus melanjutkan, pihaknya berhasil membubarkan aksi tawuran antar warga tersebut. Hingga saat ini, kata Jamalinus, tidak ada laporan korban luka maupun jiwa atas peristiwan tawuran antar warga tersebut.

Topik Artikel :
Gambir Tawuran Tawuran Remaja
