HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sudah Dipasang U-Ditch, Kok Jalan Margonda Depok Masih Aja Langganan Banjir?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:55 WIB
Sudah Dipasang U-Ditch, Kok Jalan Margonda Depok Masih Aja Langganan Banjir?
Jalan Raya Margonda Kota Depok (Foto: SINDO)
A
A
A

DEPOK - Banjir masih menjadi permasalahan serius yang tak terselesaikan di Kota Depok, Jawa Barat. Misalnya kawasan Jalan Raya Margonda dekat Ciplaz Depok, Pancoran Mas yang kerap dilanda banjir saat hujan deras meski telah dilakukan bongkar pasang u-ditch atau saluran beton besar.

Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty berdalih bahwa saat air penuh berebut masuk ke saluran yang telah di bongkar pasang tersebut.

 BACA JUGA:

"Margonda sebetulnya sudah dipasang u-ditch yang kapasitas besar. Mungkin saat air penuh berebut masuk ke dalam," kata Citra saat dikonfirmasi, Selasa (9/1/2024).

