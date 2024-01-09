Kebakaran Melahap Lapak Semi Permanen di Rawa Buaya Jakbar

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan lapak semi permanen yang berlokasi di Jalan Pandu Raya, 016/004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personel dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.

Dilansir dari akun resmi Instagram @humasjakfire memperlihatkan kondisi si jago merah dijinakkan oleh sejumlah petugas pemadam kebakran. Para petugas bahu-membahu melokalisir api hingga api dapat dipadamkan.

Operasi pemadaman mulai berlangsung pukul 08.49 WIB. Api berhasil dilokalisir dan disusul tahap pendinginan agar tidak menyisakan api dan asap," tulis dalam caption berita tersebut, Selasa (9/1/2024).

Setelah berhasil mengevakuasi, para petugas menyiris setiap bagian untuk memastikan tidak kembali terjadi kebakaran. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran tersebut.

"Pengerahan sebanayak 8 unit serta 40 personel, berhasil memadamkan api yang dinyatakan selesai beroperasi pukul 09.43 WIB," tuturnya.

"Belum diketahui secara pasti dugaan penyebab terjadinya kebakaran," pungkasnya.

(Arief Setyadi )