Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Ratusan Motor Siswa Diparkir Tutup Jalan di Pamulang, Tuai Kecaman!

Hambali , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:20 WIB
Viral Ratusan Motor Siswa Diparkir Tutup Jalan di Pamulang, Tuai Kecaman!
Viral motor parkir tutup sebagian jalan di Pamulang, Tangerang Selatan (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

TANGSEL - Sekira seratusan motor diparkir menutup sebagian jalan di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (9/1/2024). Video itu viral setelah diunggah ke salah satu akun media sosial hingga mendapat beragam komentar negatif.

Dalam unggahan video, nampak motor-motor terparkir nyaris menutup satu lajur Jalan Siliwangi yang mengarah ke Bundaran Pamulang. Lokasinya berada di bagian depan SMK Letris Pamulang.

"Parkiran sekolah siapa nih sobat Tangsel?," bunyi keterangan dalam unggahan akun @tangsel.info.

Kolom komentar unggahan video itu dibanjiri kritikan. Salah satunya oleh @ratu.icana yang meminta pihak sekolah tak membiarkan para siswa parkir di badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas.

"Apapun alasannya, tak boleh mengganggu kepentingan umum ! Pihak sekolah juga harusnya tahu diri bahwa ini amat menganggu pengguna jalan. Mau mendisiplinkan murid tapi malah bikin macet. Gimana sih?," tulisnya.

Informasi yang dihimpun, kondisi itu terjadi akibat adanya perubahan waktu penutupan gerbang oleh SMK Letris. Sehingga banyak siswa yang masih penyesuaian dan telat datang ke sekolah.

"Mohon maaf sekali atas insiden kemacetan yang terjadi tadi pagi. Kejadian ini baru pertama kali terjadi, karena ada jam perubahan penutupan gerbang, sehingga siswa baru mulai penyesuaian. Alhamdulillah sekolah juga telah berkoordinasi dengan binamas dan dishub terkait," bunyi klarifikasi @fshaugie dalam komentar video.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement