Viral! Tenda Hajatan Tutup Akses Jalan di Kembangan Sebabkan Macet, Bikin Polisi Geram

JAKARTA - Viral di media sosial, tenda hajatan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, terpaksa ditertibkan pihak berwenang karena didirikan di tengah jalan. Hal itu dilakukan karena akibat pemasangan tenda tersebut membuat kemacetan.

Salah satunya diposting akun @lensa_berita_jakarta. Warga mengeluh karena macet. Pasalnya, tenda itu menutupi ruas jalan. Kursi, meja dan perlengkapan hajatan berada di ruas jalan.

"Momen petugas kepolisian dan Satpol PP menegur warga yang menggelar hajatan hingga menutup jalan di kawasan Kembangan jalan H. Lebar Jakarta Barat,"tulis keterangan tersebut, Selasa (9/1/2024).

Dalam video menampilkan, sejumlah pengendara motor diarahkan menerabas tenda hajatan. Sebab, tenda dibangun sampai menutup akses jalan masyarakat," jelasnya.

Kapolsek Kembangan, Kompol Billy Gustiano membenarkan ada keluhan dari warga. Kemudian, tenda hajatan tersebut langsung ditertibkan petugas.

"Iya ada keluhan dari warga. Sempat (macet) cuman tiga pilar langsung segera ke lokasi untuk menertibkan," ucap Billy.