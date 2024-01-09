Banjir di Bekasi Timur, Puluhan Motor Mogok

BEKASI - Bekasi diguyur hujan pada sore hari ini, Selasa (9/1/2024). Hal ini terlihat dari rintik-rintik hujan yang membasahi wilayah Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi timur.

Hujan turun sekira pukul 18.00 WIB mulanya masih rintik-rintik. Namun hingga kini hujan terus mengguyur wilayah Bekasi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 18.25 WIB, Jalan Insinyur H. Juanda depan Lawson terlihat banjir menggenang hingga sekira 30 sentimeter.

Tampak puluhan motor berusaha menerjang banjir. Namun berakhir dengan motor yang mati di tengah jalan sehingga puluhan motor terpaksa harus mendorong hingga ke tempat tinggi.

Ada juga mobil yang sempat tak bisa jalan dikarenakan derasnya banjir di wilayah Bekasi Timur itu.

(Angkasa Yudhistira)