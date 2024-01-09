Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pedagang Cilok Meninggal Usai Kesetrum Listrik di Ciputat

Hambali , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:05 WIB
Pedagang Cilok Meninggal Usai Kesetrum Listrik di Ciputat
Ilustrasi (Foto: Freepik)
TANGERANG SELATAN - Seorang pedagang cilok, Reza Maulana (24), meninggal usai kesetrum listrik di Jalan Pendidikan, RT01 RW06, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel). Korban sempat kejang-kejang sebelum akhirnya ambruk di lokasi.

Peristiwa nahas itu terjadi pada Senin 8 Januari 2024 malam sekira pukul 22.45 WIB. Saat kejadian, korban disebutkan tengah berbenah usai berjualan bersama beberapa pedagang lainnya di lokasi.

Pedagang yang menjadi saksi di lokasi, RP, mengatakan kepada polisi korban sempat memanggilnya beberapa detik saat kejadian. Tak lama setelahnya, pria asal Brebes, Jawa Tengah, itu pun ambruk terjatuh.

"Kemudian saksi 1 menengok dan melihat korban sudah mau jatuh, kemudian saksi 1 langsung menghampirinya dan melihat korban sudah kejang-kejang dan langsung jatuh terkapar diduga terkena sengatan arus listrik," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas Muhammad Syawaludin Arifin, Selasa (9/1/2024).

Sengatan listrik itu diduga berasal dari stop kontak yang terpasang di lokasi kejadian. Melihat korban terkapar, saksi RP dibanru saksi lainnya kemudian mencabut colokan yang terpasang di stopkontak tersebut.

"Setelah colokan arus listrik dicabut saksi 1 dan 2 langsung berusaha membawa korban ke RS Hermina," jelasnya.

