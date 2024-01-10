Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,2 Guncang Laut Selatan Jawa Barat

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |01:08 WIB
Gempa M4,2 Guncang Laut Selatan Jawa Barat
A
A
A

JAKARTA - Gempa mengguncang laut selatan Jawa Barat pada Selasa tengah malam tadi (9/1/2024) sekira pukul 23.11 WIB. Sumber gempa berada di 79 Kilometer Barat Daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan kekuatan skala gempa tersebut berada di skala 4.2 magnitudo. Namun demikian, kekuatan getaran gempa berada di tingkat lemah, terutama di wilayah Garut, Jawa Barat.

"Gempa terjadi di laut 79 km Barat Daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Selasa malam tadi, 9 Januari 2024 pada sekira pukul 23.11 WIB," ujar BMKG melalui laman resminya.

BMKG melanjutkan, pusat gempa berada di kedalaman 18 KM di Laut Samudera Hindia tersebut. Meskipun demikian, BMKG belum menyampaikan apakah adanya potensi gempa susulan maupun tsunami akibat guncangan tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
