Mahfud MD Kumpulkan Relawan dan TPD Kabupaten Kota Se-Yogyakarta

YOGYAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud mengumpulkan relawan dan Sub relawan dj Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (9/1/2024) malam. Puluhan relawan hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan relawan sendiri berlangsung tertutup dan berjalan cukup lama. Sekira 2,5 jam Mahfud MD memberikan pengarahan kepada para relawan pendukungnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenangkan oemilu kali ini.

"Ada TPD seluruh DIY propinsi dan kabupaten kota lalu beberapa kelompok relawan, " terang Mahfud.

Mahfud mengatakan pada pertemuan kali ini datang ada 43 orang. Jumlah tersebut cukup banyak karena pihaknya memperkirakan hanya 28 orang yang bakal datang. Namun karena yang dateng 43 orang maka jumlahnya cukup banyak.

Artinya antusias relawan di DIY cukup besar. Dan untuk DIY, Mahfus menganggap larinya sudah cukup kencang. Dia berharap nanti ke depan tidak ada batu penghalang sehingga dirinya bersama ganjar Pranowo bisa menang.

"Mudah-mudahan tidak ada batu penghalang Mudah-mudahan sesuai target, " kata dia.

(Khafid Mardiyansyah)