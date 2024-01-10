Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kecewa Debat Serang Personal, Begini Tanggapan Mahfud MD

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |03:29 WIB
Jokowi Kecewa Debat Serang Personal, Begini Tanggapan Mahfud MD
A
A
A

YOGYAKARTA - Calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi kecewa dengan debat capres cawapres terakhir di mana isinya lebih banyak menyerang personal dan tidak mendidik.

"Ya ndak apa-apa pak jokowi punya tanggapan seperti itu, " kata Mahfud Selasa (9/1/2024) malam usai mengumpulkan Tim Pemenangan Daerah (TPD) DIY di Hotel Royal Ambarrukmo.

Namun menurut Mahfud, si dalam debat tidak ada serangan personal dan memang calon presiden iitu orangnya personal sehingga yang ditonjolkan adalah kebijakannya.

Mahfud menandaskan tidak apa-apa jika ada serangan personal. Karena ada yang menganggapnya hal tersebut tepat dan perlu untuk diketahui rakyat Indonesia.

Bagi Mahfud, Rakyat Indonesia itu jumlahnya banyak karena ada 270 juta kepala dengan 204 juta kepala pemilih. Jadi tidak apa-apa jika ada yang berpendapat bahwa debat terakhir itu menyerang personal

"Ndak apa-apa tetapi sebagian besar rakyat ndak menganggap itu bukan serangan personal. Itu biasa saja, " tambahnya.

Sepanjang sepengetahuannya, tidak ada pertanyaan yang harus dijawab dengan membongkar rahasia negara. Karena yang dilontarkan itu pertanyaan biasa saja bukan mengarah ke rahasia negara.

"Misalnya kenapa beli pesawat seperti ini kan bukan rahasia," tutur Mahfud.

Dikatakan rahasia itu misalnya jika ditanyakan data intelejen, kekuatan Indonesia di Dunia ataupun di Malaysia itu berapa. Atau berapa mata-mata Indonesia di luar negeri, itu yang namanya rahasia negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096//mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement