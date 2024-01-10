Polri Siap Dukung Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Berintergritas

JAKARTA - Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, Polri memberikan pengawalan ketat terhadap setiap tahapan Pemilu 2024. Salah satunya, terkait pengawalan saat proses pelipatan surat suara.

"Pengamanan pelipatan surat suara merupakan bagian dari tahapan Pemilu 2024 yang harus dilakukan dengan ketat," katanya di Mabes Polri, Selasa (9/1/2024).

Ia menjelaskan, seluruh kegiatan pengamanan Polri dalam tahapan Pemilu adalah bagian dari poin-poin kesepahaman Polri dengan KPU. Salah satunya yaitu terkait Bantuan Pengamanan.

"Ini menjadi landasan hukum sinergitas di lapangan. Polri siap memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang berkualitas dan berintegritas," jelasnya.

Dalam proses ini, Anggota kepolisian yang berjaga akan melakukan pengamanan maksimal sehingga menjamin terjaganya surat suara tetap utuh.