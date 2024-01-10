Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dini Hari Ini, Abu Vulkanik Mengarah ke Utara dan Timur Laut

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengumumkan adanya letusan gunung berapi Lewotobi Laki-Laki, Flores, Nusa Tenggara Timur pada Rabu dini hari (10/1/2024) sekira pukul 02.31 WITA.

Letusan gunung tersebut diperkirakan berada kurang lebih 500 meter dari puncak kawah, dan kurang lebih 2084 meter di atas permukaan laut.

PVMBG menjelaskan abu vulkanik dari letusan tersebut berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan timur laut.

"Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," ujar PVMBG dikutip dari laman resminya, Rabu (10/1/2024).

PVMBG mengimbau kepada warga yang bermukim di sekitaran gunung Lewotobi Laki-Laki, agar menjauhi lokasi hingga radius 4 Kilometer (KM).