Tak Hadiri HUT Ke-51 PDIP, Jokowi Temui Presiden Marcos Jr di Filipina Hari ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bertemu Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Istana Malacañang, Manila, Rabu (10/1/2024). Jokowi nantinya akan disambut upacara penyambutan resmi dan mengadakan pertemuan bilateral.

Selain bertemu Presiden Marcos Jr., Presiden Jokowi juga diagendakan untuk mengunjungi Kopiko Philippines Corporation yang terletak di Kota Calamba. Presiden Jokowi akan meninjau pabrik salah satu produsen asal Indonesia tersebut.

Selepas itu, Presiden Jokowi beserta delegasi akan kembali bergerak menuju Kota Manila untuk meninjau pabrik W Hydrocolloids Inc. Selesai melakukan peninjauan, Presiden Jokowi akan kembali menuju hotel di Manila untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan esok hari.