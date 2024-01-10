Wapres Ma'ruf Amin Hadiri HUT ke-51 PDIP, Jokowi Absen

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tiba di Sekolah Partai Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Lenteng Agung, Jakarta Selatan Rabu (10/1/2024).

Kedatangan Wapres Ma'ruf Amin adalah untuk menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP.

Pantauan MPI di lokasi, mobil yang ditumpangi Ma'ruf tiba sekitar pukul 09.45 WIB. Dengan kenakan batik dan peci hitam, Ma'ruf langsung keluar dari mobil.

Ma'ruf Amin langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H Laoly dan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto.

Wapres melambaikan tangan ke awak media. Ia pun langsung masuk ke dalam gedung untuk menuju ruang acara.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengaku terpaksa hadir ke acara perayaan HUT ke-51 PDIP untuk menggantikan Presiden Jokowi yang tidak bisa hadir karena kunjungan ke luar negeri.