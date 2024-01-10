JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Berdasarkan pantauan di lokasi, Megawati tiba sekira pukul 09.38 WIB. Presiden Kelima RI itu terlihat datang bersama Putranya yakni Prananda Prabowo.
Megawati yang terlihat mengenakan pakaian berwarna merah hitam ini langsung disambut Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Yassona H Laoly hingga Andi Widjajanto yang terlihat mengenakan kemeja PDIP.