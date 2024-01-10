Hadir di Arena HUT Ke-51 PDIP, Megawati Disambut Sekjen hingga Yasonna Laoly

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir di arena HUT Ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Megawati tiba sekira pukul 09.38 WIB. Presiden Kelima RI itu terlihat datang bersama Putranya yakni Prananda Prabowo.

BACA JUGA:

Megawati yang terlihat mengenakan pakaian berwarna merah hitam ini langsung disambut Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Yassona H Laoly hingga Andi Widjajanto yang terlihat mengenakan kemeja PDIP.