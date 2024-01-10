Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Kaget Jokowi Komentari Debat Capres 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |10:17 WIB
Anies Kaget Jokowi Komentari Debat Capres 2024
Anies Baswedan saat Kampanye/ist
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan terkejut soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggomentari jalannya debat ketiga capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat itu Jokowi mengatakan, debat ketiga capres dinilai mengandung serangan personal dan tidak mengedukasi.

"Jadi saya malah agak terkejut Pak Presiden kok berkomentar soal debat ya? Jadi saya tidak mau berkomentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai," kata Anies kepada wartawan disela kunjungan ke Gorontalo, dikutip, Rabu (10/1/2024).

Dikatakan Anies, yang dibahas dalam debat terkait kebijakan yang dilakukan agar publik bisa menilai. Menurutnya aneh jika dipandang sebagai menyerang personal.

"Sebenarnya yang dibahas tadi malam semua soal kebijakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat,”ujarnya.

“Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali tidak ada yang personal, semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok apa yang kemarin dibahas,"pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
