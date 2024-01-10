Hadiri HUT Ke-51 PDIP, Hary Tanoe Berbincang Akrab dengan Megawati dan Wapres Ma'ruf Amin

Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Jonathan)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambangi Sekolah Partai Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024) pagi. Kedatangan HT untuk menghadiri perayaan HUT ke-51 PDI-Perjuangan.

Dari pantauan MPI, Hary Tanoe tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.55 WIB. HT terlihat mengenakan kemeja putih Partai Perindo.

Ia tampak berjalan bersama timnya, HT terlihat menyapa awak media sebelum akhirnya masuk ke ruang pertemuan. Di ruang pertemuan, HT langsung terlihat bersalaman dengan tamu undangan yang lebih dulu telah berkumpul di meja bundar.

