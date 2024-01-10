Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri HUT Ke-51 PDIP, Hary Tanoe Berbincang Akrab dengan Megawati dan Wapres Ma'ruf Amin

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |10:20 WIB
Hadiri HUT Ke-51 PDIP, Hary Tanoe Berbincang Akrab dengan Megawati dan Wapres Ma'ruf Amin
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambangi Sekolah Partai Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024) pagi. Kedatangan HT untuk menghadiri perayaan HUT ke-51 PDI-Perjuangan.

Dari pantauan MPI, Hary Tanoe tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.55 WIB. HT terlihat mengenakan kemeja putih Partai Perindo.

Ia tampak berjalan bersama timnya, HT terlihat menyapa awak media sebelum akhirnya masuk ke ruang pertemuan. Di ruang pertemuan, HT langsung terlihat bersalaman dengan tamu undangan yang lebih dulu telah berkumpul di meja bundar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103223/pdip-fA9Y_large.jpg
Tangis Megawati Pecah Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo dan Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103215/pdip-geda_large.jpg
TAP MPR Tuduh Bung Karno Berkhianat Akhirnya Dicabut, Megawati: Lama Ya? Untung Keluarga Sabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952517/mahfud-md-selamat-hut-ke-51-pdip-teruslah-jadi-parpol-wong-cilik-XIm4V66AZB.jpg
Mahfud MD : Selamat HUT Ke-51 PDIP, Teruslah Jadi Parpol Wong Cilik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952511/hut-ke-51-pdip-ganjar-pranowo-beberkan-3-aspirasi-rakyat-yang-diserap-selama-kampanye-ke-berbagai-daerah-OPqGAIqhAJ.jpg
HUT Ke-51 PDIP, Ganjar Pranowo Beberkan 3 Aspirasi Rakyat yang Diserap Selama Kampanye ke Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952494/megawati-sebut-ada-pemimpin-yang-sengaja-memecah-belah-karena-mabuk-kekuasaan-c3iQ0xaOH3.jpg
Megawati Sebut Ada Pemimpin yang Sengaja Memecah Belah karena Mabuk Kekuasaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952472/megawati-sekarang-hukum-dipermainkan-kekuasaan-dijalankan-semaunya-saja-4eY5REabnP.jpg
Megawati : Sekarang Hukum Dipermainkan, Kekuasaan Dijalankan Semaunya Saja!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement