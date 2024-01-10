Ganjar Pranowo Hadiri HUT Ke-51 PDIP Dilanjut Menginap di Rumah Warga

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rabu (10/1/2024).

Acara yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan bertepatan dengan hari ke 44 Kampanye Pilpres 2024.

"Usai menghadiri HUT ke-51 PDI Perjuangan, pada pukul 12.30 WIB, Ganjar akan bertolak menuju ke Desa Kerta Besuki Dawua, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, untuk menemui para petani bawang merah dan Kelompok Tani, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB," dikutip dalam rilis yang diterima MNC Portal, Rabu (10/1/2024).

"Ganjar juga akan menginap di rumah warga Desa Kabunan usai beraktivitas di Kabupaten Tegal dan Brebes," sambungnya.

Pada pukul 16.05 WIB, Capres Nomor Urut 3 itu didampingi rombongan akan bergerak menuju Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah untuk berdialog dengan kalangan nelayan.

Selanjutnya, pada pukul 17.05 WIB, Ganjar dijadwalkan bertemu jajaran Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud, Caleg Partai Koalisi, dan Relawan di Kediaman Ketua DPC Brebes di Pangembon, Kabupaten Brebes.